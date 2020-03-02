В Киеве в этом году впервые за всю историю наблюдений не было метеорологической зимы

Впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже −10° С. Это — результат глобального потепления.
Такую информацию обнародовала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло», — говорится в сообщении.
Все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила +2,0° С, добавили в обсерватории. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.
Также климатологи подчеркнули, что «впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже −10° С. Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются».
В обсерватории заметили, что самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до −8,4° С, а в прошлом ноябре 22 числа было −9,7° С.
Осадков выпало ровно 100 мм, что составляет 70% сезонной нормы.
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