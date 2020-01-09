«Газпром» отказался от конфискованных активов в соглашении с Украиной

Мировое соглашение между Украиной и российским «Газпромом» не предусматривает возврат конфискованных активов по решению Антимонопольного комитета. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, в рамках мирового соглашения «Газпром» отказался от конфискованных в Украине активов.

«Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта», — отметил Витренко.

Речь идет о конфискованных активах в рамках штрафа АМКУ в размере 86 млрд гривен за нарушение экономической конкуренции. Тогда были арестованы счета представительства «Газпрома» в Киеве, акции других связанных компаний. Около года назад на аукционе были проданы акции «Южниигипрогаза» и «Газтранзита».

Напомним, в конце декабря Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. До этого правительство одобрило проект мирового соглашения по иску «Газпрома» к государству Украина, который рассматривался арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.