«Газпром» отказался от конфискованных активов в соглашении с Украиной

Мировое соглашение между Украиной и российским «Газпромом» не предусматривает возврат конфискованных активов по решению Антимонопольного комитета. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
По его словам, в рамках мирового соглашения «Газпром» отказался от конфискованных в Украине активов.
«Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта», — отметил Витренко.
Речь идет о конфискованных активах в рамках штрафа АМКУ в размере 86 млрд гривен за нарушение экономической конкуренции. Тогда были арестованы счета представительства «Газпрома» в Киеве, акции других связанных компаний. Около года назад на аукционе были проданы акции «Южниигипрогаза» и «Газтранзита».
Напомним, в конце декабря Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. До этого правительство одобрило проект мирового соглашения по иску «Газпрома» к государству Украина, который рассматривался арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.
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