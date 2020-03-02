Экс-главу «Автодорог Украины» Артема Гриненко обвинили в поддержке «тендерных троллей» Амирханянов

Экс-главу ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артема Гриненко, который сегодня возглавляет «Всеукраинскую дорожную ассоциацию», подозревают в содействии фигурантам уголовных производств — компаниям Араика Амирханяна и его семьи. В частности, по результатам аудита, проведенного в отношении работы Гриненко на должности главы ГАК, выяснилось, что он причастен к организации сомнительных тендеров на закупку товаров для облавтодоров на сумму более 600 млн грн. Кроме того, он также проводил кадровые назначения, выгодные Амирханяну, пишет издание «Багнет».

Издание отмечает, что, работая в ГАК «Автомобильные дороги», Артем Гриненко проигнорировал распоряжение главы «Укравтодора» о проведении всех закупок через Prozorro и решил внедрить в компании программное обеспечение стороннего производителя — ООО «АПС-Солюшнз». Однако, как выяснилось в результате аудита, Акт приема-передачи права на использование программного обеспечения APS Tender и Акт ввода в эксплуатацию программного обеспечения APS Tender потеряны. При этом «в тестовом режиме» через систему осуществили «пробных» закупок на общую сумму 606,87 млн грн.

В письме аудиторам следующий глава ГАК, который пришел после отставки Гриненко, указал на ряд претензий в работе системы. «Без единой методики проведения торгов был большой риск нарушения исполнителями правил закупок из-за несогласованности действий, не приняты меры для установления критериев по повышению уровня добросовестности участников, качества и безопасности полученной продукции. Многие поставки срывались или сильно задерживались», — отмечается в материале.

По данным аудиторов, система APS даже в случае открытия кода не дает возможности посмотреть, что происходит внутри, нет никаких модулей, которые бы позволяли следить за торгами онлайн. При этом сроки на предоставление предложений могли составлять всего 4 часа (!), а средние сроки проведения тендера редко превышали 24 часа (!). «За тестовый период из 790 торгов только одни прошли в форме аукциона. Это означает, что на остальные успел податься только один участник. Что, естественно, не приводило к снижению стартовой цены», — говорится в тексте. Таким образом, аудиторы приходят к выводу, что закупки на более, чем 600 млн грн., организованные Гриненко на площадке APS прошли непрозрачно.

Эти закупки могли проходить в интересах семьи Амирханян. Журналисты получили справку из одного из правоохранительных органов, которые анализировали эту ситуацию. «В ней говорится, что Гриненко пытался таким образом предоставить преимущество в закупках вполне конкретному участнику — а именно структурам семейства Амирханянов. Подтверждением их прямых связей с Гриненко является назначение одного из глав семейства — Георгия Балабековича Амирханяна — на должность главы Запорожского облавтодора (до этого руководил Днепропетровским). Причем сначала его перевели из заштатного Токмаковского райавтодора в Запорожье на должность главного инженера, а затем через месяц уже сделали руководителем одной из крупнейших структур в системе ГАК», — сказано в материале.

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В справке также упоминаются Хачик Рушанович Амирханян (на него определенное время была записана компания «Дорлидер» — один из предшественников «Полтавабудцентра» и «Николаевбудцентра» на поприще тендерного троллинга), Армен Хачикович Амирханян (директор ООО «СПМК-17»), Андраник Грачикович Амирханян (директор ООО БК «Дорсервис»). Также к этой семье относятся Князь Аршалуйсович Хачатрян (ООО «Березивкаагрошляхбуд»), Геворг Артакович Аветисян (ООО «Евродор»). По данным прокуратуры, все они входят в организованную преступную группу, которой руководит гражданин России Вагинак Грачикович Аветисян, изначально бывший учредителем компании «Дорлидер». В свою очередь, напоминают журналисты, Аветисян выступает деловым партнером уголовного авторитета Армена Нагапетовича Саркисяна («Армен Горловский»), близкого товарища Юрия Иванющенко («Юра Енакиевский»).