Арахамия заявил, что Гончарук останется премьером

Глава парламентский фракции «Слуга народа» Давид Арахамия думает, что Алексей Гончарук останется в должности премьер-министра Украины.

«На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур», — заявил Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: «Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали».