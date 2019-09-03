Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки запуска земельной реформы. Об этом он рассказал в эфире Свободы слова.
Он анонсировал начало земельной реформы меньше чем за год — летом 2020 года.
«Мы рассчитываем на старт земельной реформы через год. Ориентировочно — лето следующего года», — сказал премьер-министр.
Также Гончарук добавил, что в Кабмине рассчитывают, что к тому времени общее кредитование в гривне будет значительно дешевле, чем сейчас.
«Мы рассчитываем, что тогда кредит можно будет взять в гривне примерно в 14-15%. Это значит, что нам нужно будет компенсировать, то есть дать возможность мелкому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке. Для того, чтобы он был наравне с иностранными субъектами, или даже выиграл. Мы планируем сейчас создать инструмент, который бы компенсировал эту процентную ставку », - заявил премьер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли.
Зеленский отмечал, что Верховная рада осенью примет закон о концессиях, который позволит государству безопасно работать с частными компаниями.
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