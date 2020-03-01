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Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Павел Вернивский
Павел Вернивский
204
Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Удивляет, как наши реформаторы подают приватизацию и концессию как величайшее достижение. Кто не знает, то концессия отличается от приватизации тем, что государственное предприятие не продаётся, а сдаётся в долгосрочную аренду (на 30-50 лет), что кстати почти равно продаже.

Вся эта распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства.

Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка.

Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.

Вот если взять компанию Майкрософт, то кто собственник этой компании? Думаете Билл Гейтс? Не угадали. Он лишь акционер и далеко не самый крупнейший! У него только 1,36% акций.

Для сравнения крупнейшими акционерами Майкрософт являются:

Vanguard Group — 8% акций.
SSgA Funds — 4,15%
Fidelity — 2,95%
BlackRock — 2,47%
Capital R&M Co. — 2,37%

Что самое интересное, что 9 крупнейших акционеров Майкрософт являются фондами взаимных инвестиций! Фонд взаимных инвестиций это созданный финансистами фонд, который собрал определённую сумму от многочисленных частных инвесторов, и эти деньги вкладывает в акции интересных компаний. Попросту говоря, если вы не знаете как правильно инвестировать в акции, то можете отдать деньги профессиональным управляющим в такой фонд.

Этот фонд не занимается инновациями, не занимается развитием бизнеса. Это даже не его задача. Его задача это сохранить и приумножить деньги своих акционеров! Все.

Скажу даже больше. Развитие современных акционерных обществ привело к тому, что акционеры физически не могут управлять компанией. Ведь для того чтобы управлять, то нужно иметь либо контрольный пакет акций (50%+1), либо минимум блокирующий, дающий право вето (25%+1). И в Майкрософт 10 крупнейших акционеров вместе с Биллом Гейтсом могут собрать максимум блокирующий пакет, что фактически делает невозможным принятие любого решения! А это в свою очередь приводит к тому, что реальная власть принадлежит управляющиму топ-менеджменту, а не собственникам!! Именно по этой причине на западе начали появляться наблюдательные советы — орган контроля топ-менеджмента в интересах многочисленных и разрозненных акционеров.

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В принципе развитие акционерных обществ ставит крест на утверждении, что частный собственник эффективнее. Просто потому, что сейчас даже частные собственники не управляют компаниями. Компаниями управляют наемные менеджеры. И от качества этих менеджмента зависит успех компании.

И самое интересное, что усиление роли фондов в управлении компании заставило многие страны пересмотреть подход в управлении госсобственностью. Во многих странах начали создаваться государственные фонды, которые по такому же принципу инвестировали в компании, как частные инвесторы.

приватизация, концессия, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
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