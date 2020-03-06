Более 1,4 млн южнокорейцев требуют отставки президента из-за ситуации с коронавирусом

Более 1,4 млн южнокорейцев подписали петицию с требованием отставки президента страны Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает в пятницу телеканал KBS.
Сбор подписей завершился 5 марта, и с момента ее размещения на сайте администрации президента под документом поставили подписи 1,469 млн человек. Граждане, выступающие за импичмент, указывают на неэффективность мер главы государства по противодействию вспышке в стране коронавирусной инфекции нового типа. Эта вторая по числу подписавших инициатива после петиции с требованием о расформировании Корейской партии свободы. Эта петиция была размещена в прошлом году и собрала тогда 1,83 млн подписей.
Одновременно под другой петицией в поддержку Мун Чжэ Ина по состоянию на утро 6 марта подписались 1,25 млн человек. Сбор подписей завершится 27 марта. Поддержавшие петицию отмечают, что президент и правительство делают все зависящее от них для борьбы с вирусом.
В случае, если любая петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на нее отреагировать.
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее в пятницу превысило 6,2 тыс.
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