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Число вылечившихся от коронавируса превысило 50 тысяч человек

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Число вылечившихся от коронавируса превысило 50 тысяч человек

К 6 марта в Китае вылечили от коронавируса и выписали 53 726 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки в в Китае зарегистрировали 143 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как количество жертв от вызываемого им заболевания сократилось до 30 человек.

В общей сумме к 6 марта коронавирус подтвердили в 80 552 случаях в КНР. Всего в результате вызываемого им заболевания погибли 3042 человека.

В провинции Хубэй, откуда изначально распространился вирус, за сутки выявили 126 новых случаев заражения, жертвами COVID-19 стали 29 человек. При этом свыше 1,4 тыс. человек вылечили и выписали.

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Во всем мире, по подсчетам South China Morning Post, коронавирус подтвердили у 97 719 человек, количество жертв увеличилось до 3 381 человека. За пределами Китая наибольшее число зараженных в Южной Корее (6 284 случаев). Жертвами заболевания там стали 42 человека. Свыше 3,5 тыс. зараженных выявили в Иране, в результате заболевания погибли 107 человек. В Европе лидером по количеству зараженных стала Италия (3 858 человек), там же зафиксировали наибольшее число погибших от коронавируса за пределами Китая (148 человек). Власти приняли ряд мер для нераспространения заболевания, в том числе ограничили въезд и выезд на территорию регионов, где произошла вспышка, а также отменили многие мероприятия. Кроме того, они предполагают, что из-за коронавируса в Италии учебные заведения могут быть закрыты до середины марта.

коронавирус
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