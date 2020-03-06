В России зарегистрировано сразу шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России, пять граждан находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все зараженные посещали Италию в последние две недели, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — сообщили в штабе.
Отметим, что во всем мире, по подсчетам South China Morning Post, коронавирус подтвердили у 97 719 человек, количество жертв увеличилось до 3 381 человека. За пределами Китая наибольшее число зараженных в Южной Корее (6 284 случаев). Жертвами заболевания там стали 42 человека. Свыше 3,5 тыс. зараженных выявили в Иране, в результате заболевания погибли 107 человек. В Европе лидером по количеству зараженных стала Италия (3 858 человек), там же зафиксировали наибольшее число погибших от коронавируса за пределами Китая (148 человек).
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