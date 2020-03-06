Зеленский заставил главу Мининфраструктуры закупить украинские поезда и вагоны

Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые «Укрзализныця» планирует купить у завода. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план», — сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.
Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.
«Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали — 100», — подчеркнул президент.
Криклий пытался возразить: «Можно немного меньше — 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов».
«Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90», — сказал президент, на что Криклий согласился.
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