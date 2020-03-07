Стала известна причина крушения Boeing в Эфиопии

Крушение самолета Boeing 737 MAX, произошедшее в Эфиопии в марте 2019 года, произошла из-за особенностей конструкции лайнера. Об этом говорится в докладе эфиопских экспертов, расследовавших причины и обстоятельства крушения, передает Bloomberg. Агентство ссылается на трех источников, осведомленных о содержании документа, распространенном среди тех, кто расследует катастрофу.

Власти Эфиопии планируют опубликовать предварительный вариант доклада до первой годовщины катастрофы, то есть до 10 марта. По словам собеседников агентства, в черновой вариант документа еще могут быть внесены изменения.

Источники сообщили, что доклад вызвал обеспокоенность у некоторых участников расследования, поскольку выводы эфиопских экспертов носят однобокий характер: в докладе практически ничего не говорится о работе самой авиакомпании Ethiopian Airlines или экипажа самолета.

Кроме того, пишет агентство, выводы этого доклада расходятся с теми, к которым пришел Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии. В этой стране в октябре 2018 года произошла предыдущая катастрофа 737 Max: тогда среди причин, которые могли привести к крушению, специалисты назвали сразу несколько — это конструкция самолета, плохое техническое обслуживание и ошибка пилотов.

Самолеты Boeing 737 MAX перестали использовать после этих двух авиакатастроф. Индонезийская унесла жизни 189 человек. В Эфиопии погибли 157 человек. Позднее Boeing признала, что обе катастрофы произошли из-за сбоев системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета.