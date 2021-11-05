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В Эфиопии девять повстанческих группировок объединились против правительства

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В Эфиопии девять повстанческих группировок объединились против правительства

Соглашение о создании альянса для борьбы с центральным правительством Эфиопии подписали в пятницу девять крупнейших повстанческих группировок страны. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, целью данного шага является объединение сил для возможного наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу. В свою очередь южноафриканская радиостанция SABC сообщает, что в созданный «Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил» вошли Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), «Армия освобождения Оромо», группировки повстанцев из эфиопских штатов Афар, Амхара, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сомали, Сидама и региона Агав.

Создание нового объединения оппозиционных федеральному правительству сил является ответом на множество кризисов, с которыми столкнулась Эфиопии, заявили его участники. Они подчеркнули, что видят свою задачу в исправлении ошибок, которые допустило федеральное правительство во главе с премьер-министром Абием Ахмедом в отношении народов Эфиопии и соседних стран. «Наше объединение призвано обеспечить безопасность страны в переходный период», — отмечается в основополагающих документах.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что представители повстанцев провели в пятницу пресс-конференцию в столице США Вашингтоне. Они заявили, что новое объединение антиправительственных сил в составе девяти повстанческих группировок ставит своей целью лишить власти нынешнее правительство Эфиопии во главе с премьер-министром Абием Ахмедом. По их словам, правительство Ахмеда будет смещено либо силой, либо в ходе переговоров. После этого будет создано переходное правительство Эфиопии.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов в штате Амхара. В начале текущей недели в районе города Кемисе в 325 км к северу от Аддис-Абебы произошло соединение повстанческих отрядов Тыграя с силами сепаратистов из «Армии освобождения Оромо». НФОТ и «Армия освобождения Оромо» подписали в минувшем августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения.

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Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство «Армии освобождения Оромо» заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу. «Армия освобождения Оромо» является военным крылом «Фронта освобождения Оромо». Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия — самого густонаселенного региона Эфиопии.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.

Эфиопия, Тыграй
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