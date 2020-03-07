СМИ узнали о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бен Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Найеф бен Абдул Азиза, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к престолу. По их словам, в резиденциях представителей королевского дома появились люди в масках, которые, в частности, провели обыски.

Утверждается, что поводом для задержания стали подозрения в государственной измене. В случае доказательства вины брата и племянника короля обоим грозит либо длительное тюремное заключение, либо смертная казнь.

WSJ указывает, что задержанные считались претендентами на саудовский престол и возможными конкурентами сына короля, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Оба одно время руководили МВД Саудовской Аравии, однако в последнее время их позиции сильно ослабли.

Издание также сообщает, что Мухаммед бен Найеф, отвечавший в том числе за борьбу с терроризмом, долгое время считался надежным союзником американских спецслужб. По данным издания, в Государственном департаменте США были очень огорчены, когда в 2017 году ему пришлось покинуть пост главы МВД. Последние два года принц редко появлялся на публике.

В декабре 2017 года как минимум 11 принцев Саудовской Аравии, подозреваемых в коррупции, были задержаны в ноябре во время встречи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, на которую Мухаммед бен Сальман пригласил сотни бывших и нынешних министров, бизнесменов и членов королевской семьи. Задержанных не стали отпускать и оставили под арестом в отеле.

Впоследствии все представители королевской семьи были отпущены на свободу. По официальным данным, это произошло после того, как они вернули в казну около $100 млрд.