Зеленский надеется на установление справедливости и наказание виновных в деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу катастрофы малазийского Боинга над Донбассом будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

«Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», — написал Зеленский в микроблоге Твиттер в воскресенье.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере отметил необходимость поименного установления всей цепочки преступников, убивших 298 человек (жертв крушения лайнера — Ред.).

«Приветствую начало 9 марта в Нидерландах судебного разбирательства по делу MH17. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, бросая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость», — написал Кулеба.