Зеленский прокомментировал суд по делу катастрофы рейса MH17

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина с самого начала расследования катастрофы пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17 в июле 2014 года показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в установлении истины и справедливости.
«Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек — все пассажиры и весь экипаж. С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде», — написал он в пятницу на своей странице в Facebook.
Зеленский отметил, что уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. «Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание», — указал он.
«Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших», — подчеркнул Зеленский.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
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