Зеленский сделал заявление по МН17 в день годовщины трагедии

Украина внимательно наблюдает за судебным делом о крушении самолета рейса МН17, который продолжается в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины трагедии.

«Мир и Украина помнят о 298 жертвах „Малазийских авиалиний“. Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений», — подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Пассажирский самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Она также назвала причастных к транспортировке и боевому применению «Бука» четырех человек: это три гражданина России и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко.

Суд в Гааге в марте 2020 года начал рассмотрение дела о сбитом самолете рейса МН17.