Цены на нефть и рубль рухнули после провала сделки ОПЕК

Сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась более чем на 35%. В пятницу ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.
По состоянию на 09:53 по Киеву стоимость барреля нефти марки Brent составила $33,65 (упала на 34,4%), следует из данных Интерконтинентальной биржи. На закрытии торгов ее цена составляла $45,54 за баррель. Цена барреля нефти WTI составляет $29,81. Его стоимость упала на 38,5%.
На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 74,7 за доллар (на закрытии — 68,6 руб.), 85,6 — за евро (на закрытии — 77,5 руб.). Торги на Московской бирже сегодня проводиться не будут из-за выходного дня.
Из-за падения рубля Банк России приостановил покупку валюты в течение 30 дней. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.
Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.
Крупнейшие российские нефтекомпании выступали за постепенный выход из соглашения. «Роснефть», на которую приходится около 40% российской нефтедобычи, была противником новой сделки. Выйдя из соглашения ОПЕК+, российские нефтекомпании рассчитывали увеличить добычу, пока цена на нефть приемлема и для компаний, и для российского бюджета (базовая цена — $42 за баррель).
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