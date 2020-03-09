Торги на китайских биржах завершились обвалом котировок

Серьезным падением основных индексов завершились первые на этой неделе торги на биржах материкового Китая на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно распространения по миру нового коронавируса и снижения цен на нефть.
Индекс «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов упал на 3,01%, до отметки 2943,29 пункта. В минусе оказались все «голубые фишки». Наибольшие потери понесли держатели активов компаний в таких секторах, как информационные технологии, стройматериалы и потребление, соответствующие сводные индексы упали на 6,90%, 4,07% и 4%. Значительные убытки зафиксированы также по активам, связанным с недвижимостью, промышленным производством, финансами и телекоммуникационными технологиями.
Снижением котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки «Шэньчжэнь компонент» обвалился на 4,09%, до 11108,55 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 упал к концу торгов на 3,42%.
Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились крупнейшим обвалом за последние два года. Индекс Hang Seng рухнул на 1106 пунктов (4,23%) и остановился на значении 25040, свидетельствуют данные этой площадки.
Отрицательная динамика охватила все без исключения «голубые фишки». Инвесторы сбрасывали акции по всем секторам на фоне резкого удешевления нефти и роста неопределенности в мировой экономике из-за распространения коронавируса.
Наибольшие потери отмечены в нефтедобывающем секторе. На 9,63% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. На 17,23% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).
Серьезные убытки несут держатели активов, связанных с металлами, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао. На 11% упала стоимость акций российского алюминиевого гиганта «Русал» — до 3,3 гонконгского доллара за бумагу.
Торги на биржах Китая с момента их открытия и до завершения в понедельник все время проходили в негативной зоне. Как пишет шанхайский информационный ресурс Shine, снижение деловой активности наблюдается на фоне ухода многих инвесторов в облигации и падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия снизила свою официальную цену продажи этого энергоносителя. Серьезный спад котировок отмечен и на других азиатских площадках.
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