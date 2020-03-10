Нацбанку пришлось продать на межбанке 250 миллионов долларов

Нацбанк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились в течение последней недели, по состоянию на 13:00 10 марта НБУ продал 250 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Распространение по миру коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Определенное снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж», — подчеркнули в центробанке.

В НБУ отмечают, что цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

По данным Нацбанка, уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации в течение последних недель не является значительным.

«Текущая ситуация на украинском валютном рынке — и межбанковском, и наличном — сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны — на сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года», — отметили в НБУ.

Отмечается, что в течение прошлой недели Нацбанк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение них продал всего 307 млн долл США.

По состоянию на 13:00 10 марта Нацбанк продал 250 млн долларов США — учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, что подпитывается нервными настроениями участников рынка.

«Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность — более 8 млрд долл США.

Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости», — добавили в НБУ.