Рада может проголосовать законопроект о рынке земли на следующей неделе

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 может быть проголосован в Верховной Раде 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок, сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак.
«10 дней до земреформы. Парламенту осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земреформу», — написал он на своей странице в Facebook во вторник.
Мушак указал, что голосование за законопроект о рынке земли может состояться или во второй половине 19 марта, или в пятницу, 20 марта.
Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и рекомендовал его к принятию.
При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.
Законопроект в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016