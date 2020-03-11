В России за сутки выявили восемь новых заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки были зарегистрированы восемь случаев новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в местные СМИ.
В Москве были зафиксированы 6 новых больных коронавирусом, еще двое — в Московской области. Все граждане России за последнее время посещали Италию.
Также в штабе сообщили, что с 13 марта Россия временно ограничила авиасообщение с Германией, Италией, Испанией и Францией на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево».
Ограничения не распространяются и на чартерные рейсы, при условии, что они перевозят в указанные страны граждан этих стран, граждан других государств, а россиян доставляют в Россию.
Помимо этого, Россия временно запретила выдавать визы гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных. Властям в регионах также рекомендовали отменить заграничные командировки служащих, только если они не являются неотложными.
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