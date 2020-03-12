Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02% до 2549,05 пункта по состоянию на 15:39 по Киеву, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Nasdaq Composite снижается на 7,03% до 7393,25 пункта, индекс Dow Jones — на 7,2% до 21 856,91 пункта.

Напомним, что накануне ВОЗ официально объявила об эпидемии коронавируса, а президент Дональд Трамп запретил въезд граждан из Европы в США.