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Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

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Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02% до 2549,05 пункта по состоянию на 15:39 по Киеву, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Nasdaq Composite снижается на 7,03% до 7393,25 пункта, индекс Dow Jones — на 7,2% до 21 856,91 пункта.

Напомним, что накануне ВОЗ официально объявила об эпидемии коронавируса, а президент Дональд Трамп запретил въезд граждан из Европы в США.

США, фондовые индексы, коронавирус
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Четверг, 12 марта 2020
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

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Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

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Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
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