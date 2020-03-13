Японский индекс Nikkei падает вслед за другими рынками

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 падает на фоне опасений из-за распространения коронавируса и падения цены на нефть, следует из данных биржи.
По состоянию на 8:00 по Киеву индекс упал на 6,08%, до 17431,05 пункта. Ночью Nikkei 225 даже опускался до 16690,60, пробив психологическую отметку в 17000 пунктов. Это стало крупнейшим падением с 1990 года.
Напомним, что в ходе торгов 12 марта основные американские индексы обрушились почти на 10%. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта (снижение на 9,99%), показатель SS&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%).
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