Японский фондовый рынок упал на фоне кризиса вокруг Украины

Курсы акций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже рухнули в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов событиями вокруг Украины. К завершению торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 2,23% по сравнению с ситуацией в четверг. Он оказался на отметке в 27 079,59 пункта. В пятницу операции не проводились из-за национального праздника.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний из элитной первой секции биржи, упал на 1,63% до отметки 1 930,65 пункта.

«Инвесторы опасаются, что военный конфликт на Украине приведет к дальнейшему росту цен на нефть и другое сырье, что негативно скажется на Японии», — цитирует в связи с завершением торгов агентство Kyodo аналитика Масахиро Итикаву из компании по операциям с ценными бумагами Sumitomo Mitsui DS Asset Management.