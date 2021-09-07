Японский индекс Nikkei 225 преодолел отметку в 30 тысяч пунктов

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 в начале торгов 7 сентября превысил отметку 30 тыс. пунктов. Значение индекса в 3:25 по Киеву составило 30 000,48 пункта, к 4:32 оно опустилось до 29 895,73 пункта (+0,80% по сравнению с уровнем закрытия). Nikkei Asia отмечает, что инвесторы реагируют на готовность премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги покинуть пост в сентябре.
Накануне Nikkei объявила, что изменит свой индекс «голубых фишек»: с 1 октября в него войдут видеоигровая компания Nintendo, а также компании Keyence и Murata. Новые участники индекса придут на замену холдингам Nisshinbo, Toyo Seikan Group и SKY Perfect JSAT.
Биржевой индекс TOPIX, который рассчитывается как средневзвешенная капитализации 538 японских компаний, к 5:02 достиг показателя 2060,53 пункта (+0,95%).
Значение индекса «голубых фишек» Nikkei достигало 30 тыс. пунктов в начале 2021 года. До этого он достигал подобного уровня в 1990 году, до сдувания японского экономического пузыря в 1990-х и начале 2000-х. Рекорд Nikkei 225 за все время торгов — 38 957 пунктов — был достигнут в 1989 году.
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