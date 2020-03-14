Несколько сотен «патриотов» нарушили карантин и вышли на марш в Киеве

Несколько сотен человек проводят в центре Киева Марш патриотов по случаю Дня добровольца.

Об этом сообщает Укринформ.

Люди отправились от Михайловской площади и намерены пройти к Европейской площади, по Крещатику, до улицы Банковой и Офиса Президента, где планируют озвучить свои требования к власти.

Участники акции несут флаги ОУН, украинские государственные флаги, некоторые обернулись в государственный флаг.

Обстановка спокойная. Полиция в усиленном режиме обеспечивает общественный порядок.

Организаторы акции — общественная организация Объединение добровольцев — не отказались от мероприятия несмотря на введение ограничений на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В частности, действует запрет на массовые собрания более 200 человек. Полиция должна реагировать на такие нарушения.