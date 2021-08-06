Патриотами считают себя около 80% граждан Украины

В июле 2021 года подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами страны. Противоположное мнение о себе имеет каждый десятый (12%) житель Украины, а еще 7% — не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, за последние десять лет самый высокий уровень осознания себя патриотом Украины наблюдался в 2014 году, а самый низкий — годом ранее.

Сравнительно чаще считают себя патриотами Украины молодежь и «сорокалетние» украинцы, городские жители, а также жители западного и центрального регионов.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.