Патриотами считают себя около 80% граждан Украины

В июле 2021 года подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами страны. Противоположное мнение о себе имеет каждый десятый (12%) житель Украины, а еще 7% — не определились.
Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.
Как отмечают социологи, за последние десять лет самый высокий уровень осознания себя патриотом Украины наблюдался в 2014 году, а самый низкий — годом ранее.
Сравнительно чаще считают себя патриотами Украины молодежь и «сорокалетние» украинцы, городские жители, а также жители западного и центрального регионов.
Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
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