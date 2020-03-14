Украина прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей

В ночь с 14 на 15 марта Украина прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей, сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в соцсети Facebook.

«В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу», — указывается в сообщении.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта — два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

«На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну „Укрзализныця“ не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова», — сообщает перевозчик.

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах «Укрзализныци».