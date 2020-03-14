В Италии число умерших от коронавируса приближается к 1,5 тысячам

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 175, всего с начала вспышки умерли 1441 человек. Об этом заявил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 17750, на 2795 больше, чем накануне, сообщил он.

Ранее сообщалось о 1266 жертвах и 14955 заразившихся.