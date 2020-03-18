В Польше могут перенести президентские выборы

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчык не исключил переноса президентских выборов из-за ситуации с коронавирусом.

Первый тур выборов назначен на 10 мая.

"Правительство, парламент, президент должны принимать решения в зависимости от чрезвычайного положения. Я представляю себе, что можно ввести такое положение, если ситуация того будет требовать", - сказал Дворчык.

"Сегодня ситуация еще этого не требует. Представляю ли я себе, что ситуация через неделю может измениться? Да, представляю себе, потому что мы не в состоянии предвидеть", - заявил он.

Дворчык уточнил, что все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса. "Как будет развиваться ситуация – посмотрим. Конечно, я в состоянии представить себе, что выборы будут перенесены, так как нужно будет вводить чрезвычайное положение. Сегодня в действующей системе нет такой возможности", - сказал он.

Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 238 человек, пятеро из них скончались.