В Польше с 30 мая можно будет не носить маски

Власти Польши с 30 мая разрешили гражданам не закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома, при условии сохранения социальной дистанции в два метра. Об этом заявил на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, касаясь снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер.
«С 30 мая многое изменится», — сказал он, подчеркнув, что в первую очередь меняется правило по ношению масок. «Носить маски не обязательно с сохранением социальной дистанции в два метра», — указал глава правительства, которого цитирует ТАСС.
«Это касается как открытого пространства, так и закрытого, если площадь позволяет сохранять дистанцию», — указал премьер, подчеркнув, что «в магазинах, в общественном транспорте, в кинотеатрах маски остаются».
По словам Моравецкого, с субботы снимается ограничение в торговле. В магазинах больше не будет лимита покупателей, основанного на площади торговой точки. Разрешается также проведение массовых мероприятий на открытом пространстве с участием до 150 человек.
«В начале пандемии мы выбрали сложный метод закрытия границ и ограничения контактов», — указал Моравецкий, подчеркнув, что это помогло значительно ограничить распространение коронавируса и число смертей. «Сейчас мы находимся в другой ситуации», — указал он, пояснив, что теперь система здравоохранения готова оказывать помощь зараженным.
Также власти Польши приняли решение с 6 июня возобновить работу кинотеатров, театров, а также фитнес-клубов и бассейнов. Об этом сообщили Моравецкий и вице-премьер, министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский.
«С 6 июня мы размораживаем функционирование кино, театров, домов культуры, цирков», — сказал Глиньский, подчеркнув, что есть определенные условия. Главные из них — ношение защитных медицинских масок и одновременное нахождение в зале до 50 человек. «Также могут проходить концерты на открытом воздухе с участием до 150 человек», — добавил министр.
По словам Моравецкого, распоряжение не касается ночных клубов и дискотек.
Одновременно с объектами культуры открываются фитнес-клубы, бассейны и бани.
К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 22 303, 1 025 умерли, 10 330 выздоровели.
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