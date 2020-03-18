ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты

Государственный ПриватБанк перевел все валютообменные операции в онлайн на время прекращения международного авиасообщения, сообщила пресс-служба банка среду.

«С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при предварительном заказе.

Согласно информации на сайте ПриватБанка, курс в отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$1 (купля-продажа), курс онлайн-обмена — 27,3-28,5714 грн/$1.

Как сообщалось, ранее о приостановке продажи наличной валюты и выдачи долларов с клиентских счетов сообщил Альфа-Банк, объяснив это решение большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.