Польша отменила карантин для сезонных рабочих из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что сезонные работники из-за восточной границы, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.
«Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу», — отметил он.
Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что нехватка сезонных работников в связи с пандемией коронавирус поражает страны на западе Европы, а его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы.
Министр пояснил, что были введены существенные послабления для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые приезжают на сельхозпредприятия, могут во время карантина выполнять работу с первого дня пребывания, чего нет в других отраслях.
В то же время Ардановский отметил, что из государственных средств нельзя проводить тестирование иностранных работников на коронавирус, потому что это было бы незаконной государственной помощью.
Министр также призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая.
"Это элемент солидарности с фермерами, это также элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращения дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышение цен в магазинах, — отметил он.
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