В Польше перенесли выборы президента, голосование может пройти по почте

Депутаты польского сейма (нижней палаты парламента) большинством голосов одобрили законопроект о голосовании на выборах президента по почте, сообщает пресса республики.
Инициативу поддержали 236 парламентариев, «против» проголосовали 213, воздержались 11 человек. Таким образом, было преодолено вето сената (верхней палаты парламента), который выступал против предоставления такой возможности. Теперь законопроект должен быть подписан президентом страны Анджеем Дудой, сообщает Интерфакс.
Ранее инициативу голосования по почте поддержали лидеры входящих в правящую коалицию польских партий «Закон и справедливость» и «Согласие» Ярослав Качиньский и Ярослав Говин.
«Ради безопасности граждан Польши из-за эпидемиологической ситуации голосование на выборах будет проведено по почте», — говорится в совместном заявлении лидеров двух партий.
При этом Качиньский и Говин также пришли к соглашению о необходимости переноса президентских выборов в складывающихся условиях.
«Председатель сейма объявит о проведении новых президентских выборов в первый возможный срок», — отмечают политики.
«Право и справедливость» выступала за проведение выборов, в то время как «Согласие» настаивало на переносе в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.
Проведение президентских выборов в Польше было намечено на 10 мая. В списке 10 кандидатов, в их числе и Дуда, полномочия которого истекают летом этого года.
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