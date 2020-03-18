Цена нефти Brent упала уже ниже $28

Нефтяные котировки продолжили падение, так как экстренные меры крупнейших центробанков не смогли успокоить мировые финансовые рынки. Участники торгов опасаются падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса

Цена нефти Brent потеряла 2,5% и опустилась до $27,93 за баррель по состоянию на 11:33 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с января 2016 года.

Стоимость нефти марки WTI снижается на 3,93% — до $25,93.

От более сильного падения цены на нефть удерживает информация о том, что целый ряд стран, в том числе США и Китай, решили увеличить запасы сырья в свои стратегические резервы, считают аналитики.

Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз средней цены нефти Brent на второй и третий квартал с $53 до $25 за баррель. В четвертом квартале стоимость нефти марки Brent может вырасти до $35 за баррель, прогнозируют эксперты банка.

В Goldman Sachs ожидают снижения котировок нефти до $20 за баррель во втором квартале. Ранее эксперты прогнозировали среднюю цену нефти в апреле-июле на уровне $30 за баррель.

Эксперты Morgan Stanley сократили прогноз по цене нефти Brent на второй квартал с $35 до $30 за баррель из-за ожиданий снижения спроса на сырье. Аналитики банка прогнозируют, что восстановление цены до $40-45 за баррель произойдет только в следующем году.