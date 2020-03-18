Антисептики на этиловом спирте оказались эффективны против коронавируса

Опыты немецких и швейцарских биологов показали, что различные обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать два типа обеззараживающих составов на основе спирта, которые содержат 75% пропанола или 80% этанола. Мы впервые проверили, насколько эффективно подобные средства и прочие виды растворов спирта уничтожают вирус. Опыты подтвердили, что они работают, что придает уверенности в том, что распространение SARS-CoV-2 можно контролировать», — пишут ученые.

Специалисты ВОЗ давно выработали рекомендации по кустарному или промышленному производству двух типов обеззараживающих растворов на базе этилового и пропилового спирта, перекиси водорода, глицерола и воды. Эти средства, как показали опыты, активно уничтожают частицы вирусов, которые вызывают ближневосточную лихорадку MERS и атипичную пневмонию SARS. Однако их эффективность в борьбе с новым коронавирусом ученые пока не проверяли.

Биологи из Швейцарии и Германии восполнили этот пробел в научных знаниях. Они проследили за тем, как эти средства действуют на вирус, а также других типов растворов этанола и пропанола, в которых спирта значительно меньше. Для этого ученые вырастили несколько культур клеток и проследили за тем, сможет ли вирус заразить их в присутствии того или иного дезинфицирующего раствора.

Их опыты показали, что оба обеззараживающих средства эффективно уничтожали все жизнеспособные вирусные частицы за 30 секунд. Другие растворы спиртов тоже справлялись с этой задачей, если доля этанола или пропанола в них была больше 30%. Это, как заключают ученые, значительно облегчит борьбу с вирусом в общественных местах и в больницах.