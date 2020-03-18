Российские социологи уверяют, что крымчане не хотят назад в Украину

Спустя шесть лет после «референдума» в Крыму 88% крымчан заявили, что вновь поддержали бы вхождение в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской социологической службой ВЦИОМ.
Такую же позицию озвучили 84% опрошенных жителей Севастополя. За сохранение статуса Автономной Республики в составе Украины отдали бы голоса 4% крымчан и 7% севастопольцев. Еще около 10% респондентов затруднились с ответом.
При этом абсолютное большинство жителей Крыма (93%) и Севастополя (90%) положительно оценивают «присоединение» полуострова к России. Три четверти респондентов в Крыму (72%) сообщили, что видят положительные изменения в своей жизни после событий 2014 года.
Так, 23% крымчан увидели улучшение жизни и материального положения, еще 18% — обеспечение мира на полуострове, 9% — предоставление большего количества рабочих мест.
В телефонном опросе принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
Непризнанный Украиной и мировым сообществом референдум о будущем статусе и государственной принадлежности Крыма был проведен 16 марта 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России.
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