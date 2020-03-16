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В Москве недовольны тем, как Лукашенко борется с коронавирусом

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В Москве недовольны тем, как Лукашенко борется с коронавирусом

Внесение Беларуси в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, связано с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств...  В правительстве Российской Федерации вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.

О намерении частично закрыть границу с Беларусью премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил утром 16 марта. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране относительно спокойная обстановка в связи с распространением COVID-19, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса». По словам президента Беларуси, «все эти телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заявил он. Лукашенко назвал риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».

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16 марта при правительстве России был организован Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, который возглавил премьер Михаил Мишустин. На его заседании было объявлено, что количество зараженных коронавирусом в России за сутки резко выросло с 63 до 93 человек. Большинство новых случаев заражения пришлось на Москву — 20.

В Беларуси, по данным Минздрава страны, подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом.

Россия, Беларусь, коронавирус
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