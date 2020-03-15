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Беларусь и Россия отменили поезда в Украину из-за коронавируса

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Беларусь и Россия отменили поезда в Украину из-за коронавируса

Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о временной приостановке движения поездов в Украину на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Об этом в воскресенье проинформировали в пресс-центре БЖД.

«В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов», — сообщили в пресс-центре БЖД.

В частности, речь идет о следующих поездах: № 32/31 Киев — Рига, а также прицепной вагон Минск — Рига; № 53/54 Киев/ Харьков — Санкт-Петербург; № 86/85 Минск — Киев; № 94/93 Минск — Одесса; № 100/99 Минск — Запорожье, а также беспересадочные вагоны Минск — Кишинев; № 361/362 Кишинев — Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Гродно — Санкт-Петербург; № 371/372 Могилев — Львов, а также прицепные вагоны Барановичи — Львов и Минск — Могилев; № 856/855 Гомель — Сновск.

Отменяются и временно не будут курсировать более десятка поездов и вагонов. В частности — поезд № 31/32 Киев — Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги — с 17 марта, а также прицепной вагон Минск — Рига, отправлением из Минска и Риги 17 марта. Кроме того, отменены беспересадочные вагоны: в сообщении Гродно — Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов № 26/362 отправлением из Гродно с 16 марта, а также в сообщении Гродно — Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов № 83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта.

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Также Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка российской РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдовой. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что решение принято в соответствии с уведомлением о закрытии железных дорог Украины из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Отменяются поезда из Москвы в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог, а также из Санкт-Петербурга в Киев и Кишинев.

Россия, Беларусь, коронавирус
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