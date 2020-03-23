Ваш полный гид по лазерам: все, что вы хотели узнать

Вы наверняки часто слышали термин “лазер”, но до конца ли вы понимаете, что он значит и какие преимущества несут в себе эти устройства? Если нет, вашему вниманию наш гид по лазерам.

Классификация лазеров

Лазеры делятся на такие категории:

Для удаления нежелательных волос. Сюда относятся диодный, александритовый и неодимовый лазеры. Первые два нацеливаются на пигмент меланин внутри волосяного фолликула, вызывая его нагрев и, тем самым, приводя к его разрушению и остановке роста волос. Именно за счет этого диод и александрит должны использоваться только на светлой коже, чего не скажешь о неодиме: его применение разрешено даже на коже афроамериканцев. Возможно это за счет слишком длинноволнового излучения, которое обходит пигмент и нацеливается на луковицу волоса, вызывая ее коагуляцию, то есть нарушая подпитку. Фолликул гибнет и волос больше не растет.

Для лечения сосудистых поражений удаления новообразований. С куперозом, телеангиэктазиями и розацеа прекрасно справляются диодные лазеры длиной волны 980 нм - излучением, оптимально подходящим для лечения поврежденных сосудов и капилляров. Излучение провоцирует коагуляцию поврежденных сосудов, как бы “спаивая” их, перенаправляя ток крови по здоровым сосудам. В итоге кожа избавляется от участков покраснения.

Для осветления пигментации и удаления татуировок. Для этих функций предназначены неодимовые и пикосекундные лазеры. Их импульс настолько быстрый, что кожа не успевает нагреться, но получает сигнал о термическом повреждении и начинает активно “очищаться” от пигмента. Применение этих лазеров подходит обладателям даже темной кожи.

Для омоложения кожи. Чтобы устранить признаки старения, как морщины, провисание кожи, возрастные пигментные пятна, используются СО2, эрбиевые и фракционные лазеры. Первые два действуют более агрессивно, но зато быстро дают нужный результат. Последний тип лазера покрывает кожу фракционно, обеспечивая выраженный эффект без чрезмерного повреждения, за счет чего обработки им требуют большего количества процедур.

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Эффективность использования

Хотя сегодня лазеры используются для различных целей, наиболее популярной лазерной процедурой остается лазерная эпиляция. Данный метод позволяет за несколько сеансов уменьшить рост волос или вовсе его устранить на продолжительный период времени. Количество процедур варьируется от человека к человеку - все зависит от его типа кожи, цвета волос, размеров обрабатываемого участка и индивидуальных особенностей организма.

Как бы там ни было, несмотря на все заверения маркетологов, лазерную эпиляцию лучше всего проводить у сертифицированного специалиста, имеющего большой опыт выполнения этой процедуры на разных типах кожи. Причина тому - высокая мощность используемого оборудования, которое в неумелых руках может причинить очень большой вред.

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