В Украине зафиксированы 84 случая заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки зафиксировано 11 новых случаев.