Нацбанк порадовался, что украинцы не скупают валюту

В последние дни Национальный банк наблюдает уменьшение спроса на валюту со стороны физических лиц, граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.
«Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни на прошлой неделе граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну», — говорится в сообщении.
У регулятора отмечают, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабляется. Рынок выглядит более сбалансированным.
Торги на межбанковском валютном рынке 23 марта открылись на уровне близком к 28 грн за доллар США. Некоторое время спрос преобладал над предложением. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 грн за доллар США. Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний.
Интервенции по продаже валюты 23 марта составили всего 50 млн долл. США, в отличие от прошлых недель, когда Нацбанк продавал по 100-300 млн долл. США ежедневно.
«Также верим в положительные новости — как постепенное укрощение коронавируса в мире, так и заключение новой программы с МВФ, которая будет сигналом о продолжении реформ в Украине», — отметили в НБУ.
Напомним, что Национальный банк Украины с 16 по 20 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 1,09 млрд долл. США.
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