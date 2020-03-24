Врачи дали прогноз, сколько продлится кризис с коронавирусом

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери ожидает, что чрезвычайная ситуация, связанная с распространением коронавируса, продлится как минимум до конца 2020 года. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью агентству DPA.
«Эта проблематика совершенно точно будет нас сопровождать до конца года», — считает специалист. «Мы будем вынуждены перестроить всю нашу социальную жизнь и трудовую деятельность» до тех пор, пока не будет разработана вакцина, подчеркнул Монтгомери. Председатель WMA приветствовал решение немецких властей об ограничении социальных контактов.
Всемирная медицинская ассоциация — международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, обязательных для исполнения врачами всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.
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