Россияне хотят сажать за нарушение карантина на 7 лет

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
За такое нарушение, если оно привело к массовому заболеванию людей, предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. либо ограничением свободы на срок до трех лет. Если нарушение карантина привело по неосторожности к гибели человека, то наказание может представлять собой штраф до 2 млн руб. или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Наконец, за нарушение, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.
Дополнительное заседание Совета Государственной думы, на котором будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, пройдет завтра, 25 марта.
Сейчас в соответствии со ст. 6.3 КоАП нарушение карантина влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 руб.
В соответствии с распоряжениями властей соблюдать двухнедельный режим самоизоляции в ситуации пандемии коронавируса обязаны в РФ все граждане, вернувшиеся из-за рубежа. Раньше такие меры распространялись лишь на вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Ужесточить наказание за нарушение карантина ранее поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Утром 24 марта было опубликовано его распоряжение, согласно котором МВД, Минюсту и Минэкономразвития поручается до 25 марта представить предложения по ужесточению наказания за нарушение режима изоляции.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло 495 человек.
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