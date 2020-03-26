В суд поступило ходатайство об аресте Кожары

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«26 марта 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары», — сказано в сообщении.

В суде призвали СМИ воздержаться от посещения здания суда и сообщили, что в целях соблюдения карантинных мер и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса.

Отмечается, что суд принял решение об онлайн-трансляцию судебного заседания. Ссылка на онлайн-трансляцию, как и время проведения трансляции, будут озвучены дополнительно.

Как сообщалось, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.