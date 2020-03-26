В суд поступило ходатайство об аресте Кожары

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.
Об этом информирует пресс-служба суда.
«26 марта 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары», — сказано в сообщении.
В суде призвали СМИ воздержаться от посещения здания суда и сообщили, что в целях соблюдения карантинных мер и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса.
Отмечается, что суд принял решение об онлайн-трансляцию судебного заседания. Ссылка на онлайн-трансляцию, как и время проведения трансляции, будут озвучены дополнительно.
Как сообщалось, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.
Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.
По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» произошел конфликт, который перерос в драку.
Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.
Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016