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Следствие рассказало, как Кожара убил Старицкого и пытался инсценировать самоубийство

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Следствие рассказало, как Кожара убил Старицкого и пытался инсценировать самоубийство

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

Об этом заявил прокурор во время избрания ему меры пресечения в Шевченковском райсуде столицы в четверг, сообщает Укринформ.

По словам прокурора, 21 февраля вечером Кожара поднялся на второй этаж своего дома в спальню, где достал из ящика кобуру, внутри которой был пистолет.

«Удерживая его в руках, переместил предохранитель в положение, которое позволяет произвести выстрел и привел пистолет в боевую готовность. Далее он направился на кухню к Старицкому. Находясь в помещении кухни, Кожара, держа в руке пистолет, умышленно нанес им Старицкому один удар в область затылка справа. Тем самым нанес телесные повреждения в виде ушиба, который образовался от тупого предмета», — зачитал прокурор.

В дальнейшем, как считает следствие, Кожара удерживая в руках пистолет, направил его в область правого глаза Старицкого и выстрелил. В результате последний получил сквозное ранение головы и умер.

По словам прокурора, правоохранители обнаружили пистолет в руках убитого.

Следствие считает, что Кожара «совершил действия на сокрытие преступления с целью избежания уголовной ответственности и введения в заблуждение органа досудебного расследования инсценировкой самоубийства Старицкого».

В распоряжении следствия есть видео с нагрудных камер патрульных полицейских, на которых зафиксированы подозреваемый, его жена и потерпевший.

Как утверждает прокурор, в одном из видео, подозреваемый произносит: «Все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать». А также говорит: «Я защищал свой дом».

По мнению следствия, эти фразы указывают на то, что лицо причастно к совершению уголовного правонарушения.

Прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщалось, адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако, впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

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По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего произвел выстрел ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Леонид Кожара
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