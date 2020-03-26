Следствие рассказало, как Кожара убил Старицкого и пытался инсценировать самоубийство

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

Об этом заявил прокурор во время избрания ему меры пресечения в Шевченковском райсуде столицы в четверг, сообщает Укринформ.

По словам прокурора, 21 февраля вечером Кожара поднялся на второй этаж своего дома в спальню, где достал из ящика кобуру, внутри которой был пистолет.

«Удерживая его в руках, переместил предохранитель в положение, которое позволяет произвести выстрел и привел пистолет в боевую готовность. Далее он направился на кухню к Старицкому. Находясь в помещении кухни, Кожара, держа в руке пистолет, умышленно нанес им Старицкому один удар в область затылка справа. Тем самым нанес телесные повреждения в виде ушиба, который образовался от тупого предмета», — зачитал прокурор.

В дальнейшем, как считает следствие, Кожара удерживая в руках пистолет, направил его в область правого глаза Старицкого и выстрелил. В результате последний получил сквозное ранение головы и умер.

По словам прокурора, правоохранители обнаружили пистолет в руках убитого.

Следствие считает, что Кожара «совершил действия на сокрытие преступления с целью избежания уголовной ответственности и введения в заблуждение органа досудебного расследования инсценировкой самоубийства Старицкого».

В распоряжении следствия есть видео с нагрудных камер патрульных полицейских, на которых зафиксированы подозреваемый, его жена и потерпевший.

Как утверждает прокурор, в одном из видео, подозреваемый произносит: «Все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать». А также говорит: «Я защищал свой дом».

По мнению следствия, эти фразы указывают на то, что лицо причастно к совершению уголовного правонарушения.

Прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщалось, адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако, впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего произвел выстрел ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.