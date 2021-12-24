Обвиняемый в убийстве бывший министр Кожара вышел под залог

Обвиняемый в убийстве экс-министр иностранных дел Леонид Кожара вышел под залог в 2,7 млн грн, сообщили в прокуратуре Киевской области.
«Киевская областная прокуратура продолжает поддерживать публичное обвинение в суде по обвинению экс-главы МИД в умышленном убийстве и доказывать его вину в совершении преступления. Систематически прокуратура подавала ходатайства по поводу применения к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
По информации прокуратуры, 30 ноября 2021 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области продлил обвиняемому срок содержания под стражей и уменьшил размер залога до 2,7 млн грн.
В облпрокуратуре сообщили: «Обвиняемый внес залог и 20 декабря был освобожден из-под стражи». По информации пресс-службы, на обвиняемого возложен ряд процессуальных обязательств.
«Облпрокуратура и потерпевшая сторона обжаловали указанное определение суда в апелляционном порядке, но суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе. В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора», — добавили в прокуратуре.
Как сообщалось, 21 февраля 2020 года на спецлинию «102» поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий.
24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.
25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016