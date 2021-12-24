Обвиняемый в убийстве бывший министр Кожара вышел под залог

Обвиняемый в убийстве экс-министр иностранных дел Леонид Кожара вышел под залог в 2,7 млн грн, сообщили в прокуратуре Киевской области.

«Киевская областная прокуратура продолжает поддерживать публичное обвинение в суде по обвинению экс-главы МИД в умышленном убийстве и доказывать его вину в совершении преступления. Систематически прокуратура подавала ходатайства по поводу применения к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По информации прокуратуры, 30 ноября 2021 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области продлил обвиняемому срок содержания под стражей и уменьшил размер залога до 2,7 млн грн.

В облпрокуратуре сообщили: «Обвиняемый внес залог и 20 декабря был освобожден из-под стражи». По информации пресс-службы, на обвиняемого возложен ряд процессуальных обязательств.

«Облпрокуратура и потерпевшая сторона обжаловали указанное определение суда в апелляционном порядке, но суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе. В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора», — добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, 21 февраля 2020 года на спецлинию «102» поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.