На физическом рынке цена нефти падает гораздо ниже биржевых котировок

Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, отмечает Bloomberg. Агентство отмечает, что на физическом рынке нефть продается с большими скидками к биржевым котировкам, в результате цена может опускаться до $15, $10 или даже $8 за баррель при том, что биржевая цена колеблется в районе $25.

«Физический рынок страдает, но худшее еще впереди. В полной мере последствия избытка предложения мы увидим через пару недель», — отмечает сооснователь Gunvor Group Торбьорн Торнквист.

Bloomberg напоминает, что на физическом рынке нефть различных региональных сортов продается либо с премией, либо со скидкой к ценам на Brent и WTI. В моменты когда предложение превышает спрос размер премии уменьшается, а скидки растут. Но нынешняя ситуация привела к тому, что размер скидок достиг максимума за несколько десятилетий. Так, например, Нигерия продает свою нефть марки Qua Iboe со скидкой $3,1 к цене Brent, колумбийская же нефть Vasconia продается со скидкой в $7,75 к цене Brent.

«Физический рынок нефти выглядит ужасно», — отмечает аналитик Energy Aspects Ltd. Кит Хейнс.

Падение цен на физическом рынке нефти связывают с резким сокращением ее потребления. В некоторых странах — таких, как Италия или Франция — спрос на топливо упал на треть или более, в результате чего здесь сокращаются объемы нефтепереработки.

«До сих пор резкие рыночные дисбалансы существовали, в основном, в бухгатерских книгах. В ближайшие две-три недели мы увидим, как физический дисбаланс проявляется на физических рынках», — полагает аналитик IHS Markit Ltd. Роджер Диван.

В ходе торгов 26 марта стоимость барреля Brent колеблется в диапазоне $26-28.