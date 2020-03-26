В Киеве уже 40 заразившихся коронавирусом

В Киеве по состоянию на полдень четверга подтвержден диагноз коронавирус у 40 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В столице за минувший вечер с сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось до 40 человек», — сказал Кличко на брифинге.

По его словам, городская власть получила от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще 6 лабораторных подтверждений коронавируса.

Так, по его словам, заболели одна женщина 35 лет и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет, четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, один 70-летний военнослужащий — в военный госпиталь, и один больной человек находится на самоизоляции дома.

Отметим, что в Киевской области подтверждено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, в то же время медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами.