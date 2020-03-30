Верховная Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина.

Так, Верховная Рада назначила Сергея Марченко на должность министра финансов Украины. За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента 30 марта проголосовали 256 депутатов.

Сергей Марченко в 2016-2018 гг был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 гг. занимал должность заместителя главы Администрации Президента. На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года баллотировался под № 7 в списке политической партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Также Верховная Рада назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины. За соответствующее постановление проголосовали 246 депутатов.

Максим Степанов родился 18 августа 1975 года. Окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького и Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».

Степанов с 2017 по 2019 гг. был председателем Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 годах возглавлял ГП «Полиграфкомбинат «Украина». С 1999-2001 годы занимал должность заместителя генерального директора ДК «Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины». А в 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.

Отметим, что Степанова назначили благодаря голосам Оппоплатформы, которая дала 21 голос.